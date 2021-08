Ostia , incidente frontale sulla litoranea: due i feriti in codice rosso Gravissimo incidente sulla litoranea nella tarda mattinata di sabato, tra una Lancia Ypsilon e una Hyundai Tucson un km dopo l’ex dazio alla “curva della morte “ cosi definita per le sei lapidi che ricordano sei vittime di incidenti stradali. Sul posto quattro pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale per i rilievi del caso. Notevoli i disagi per il traffico molto sostenuto in direzione mare. (

(Video Mino Ippoliti)