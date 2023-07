Ostia, un’estate in grande stile rimanendo in città: il programma del Festival Teatri d’Arrembaggio

Un agosto intenso quello che vivrà Ostia, con il programma del Festival Teatri d’Arrembaggio: in riva al mare, a pochi passi dal Borgo e dal Parco archeologico, dal 3 al 12 agosto ci sarà spazio per teatro, musica, Burlesque, stand Up comedy, teatro ragazzi, laboratori per bambini e molto altro, con un’offerta trasversale e variegata. Max Paiella, Pietro Sparacino, Daniele Fabbri, Chiara Becchimanzi, la Compagnia Accettella sono solo alcuni dei nomi che animeranno le Piraterie, ma fin dall’inizio i pomeriggi saranno animati dagli InCanti e dai Castelli di sabbia, dedicati ai più piccoli.



