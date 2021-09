Spettacolo lungo le coste laziali per il passaggio a poche centinaia di metri dalla costa della nave Amerigo Vespucci, che partita dal porto di Castellammare di Stabia sta navigando in direzione di Livorno. A Ostia, spettacolo doppio per la presenza dello yacht Alfa Nero di Beyoncé e Jay-Z ancorato fuori del porto.

(Video Mino Ippoliti)