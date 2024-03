Ospedale Tivoli, Rocca:«Da aprile nuove aperture, a settembre il pronto soccorso»

EMBED





(LaPresse) Entro il 30 settembre riapriranno i reparti, anche quelli sottoposti a sequestro, dell'ospedale di Tivoli, colpito da un incendio nella notte tra l'otto e il nove dicembre scorso. L'incendio causò la morte di quattro persone e il sequestro di diverse aree dell'ospedale. A dettare i tempi è stato oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che ha presentato il cronoprogramma delle aperture in una conferenza stampa presso la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo