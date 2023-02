Abruzzo, la nave spagnola con 38 migranti attracca al porto di Ortona

Ha attraccato intorno a mezzanotte e mezza al porto di Ortona la Aita Mari della Ong spagnola SM. Subito a bordo il personale della Usmaf (Unità Sanitaria Marittima di Frontiera) per un primo screening sulle condizioni di salute dei 38 migranti salvati al largo di Lampedusa. Tutto il gruppo resterà nel territorio abruzzese, come hanno di nuovo confermato fonti della prefettura di Chieti. Il sindaco di Ortona Leo Castiglione ha sottolineato il «massimo impegno della Protezione Civile per accogliere gli immigrati che speriamo stiano tutti in buona salute e possano giungere senza problemi nelle destinazioni al loro assegnate».

Ortona, sbarcati questa notte i 38 migranti: i primi a scendere sono stati i bambini