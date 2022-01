Scoperto deposito di marijuana, la droga avrebbe fruttato mezzo milione di euro

Arrestato a Montesilvano trafficante percettore di Reddito di cittadinanza. Il colonnello della Finanza, Antonio Caputo illustra l'operazione anti droga portata a termine con successo dalle fiamme gialle di Pescara. L'uomo è stato denunciato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti alla locale Procura della Repubblica di Pescara, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, convalidando le perquisizioni e il sequestro. Per il trafficante, oltre all'arresto, è scattata anche la revoca del sussidio economico del reddito di cittadinanza, percepito indebitamente. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire l'intera filiera del commercio di droga, allo scopo di intercettare e bloccare i flussi di approvvigionamento della marijuana.