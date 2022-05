Omicidio di Lauretta Toffoli «Mi ha chiamato mio figlio, lui è entrato dentro e ha visto quello che era successo. Venivo qua ogni tanto, non avevamo mai litigato, mi sono fatto una idea, ma non posso dire niente», le parole di Paolo Mason, ex compagno della donna trovata morta in casa a Udine (servizio di Udinese Tv)