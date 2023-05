Donna uccisa a coltellate in casa a Cassino, il testimone: «C'era sangue dappertutto»

«La porta era aperta, ho bussato, non rispondeva nessuno e quando sono entrato c'era sangue dappertutto». E' il racconto dell'uomo che ha trovato il cadavere oggi intorno alle13,30 nell'appartamento di via Pascoli 104, a Cassino. Secondo le prime informazioni l'appartamento ha un unico ingresso ma poi al suo interno è diviso e quando lui è rientrato ha notato la porta aperta. «Sono andato a vedere, quando mi sono reso conto di quello che era successo ho subito chiamato la polizia». Mentre parlava con i giornalisti il testimone è stato portato via dalla polizia e accompagnato in commissariato. Il sostituto procuratore Beatrice Siravo ha terminato da poco il sopralluogo nella casa.