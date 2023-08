Omar Sy, nuovo film: così rende omaggio agli africani in guerra per la Francia

Dal 24 agosto nei cinema il film "Io sono tuo padre"

Roma, 23 ago. (askanews) - Omar Sy inseguiva questo progetto da quando girò il film che lo ha reso famoso, "Quasi amici", e 12 anni dopo è riuscito a realizzare "Io sono tuo padre", nei cinema dal 24 agosto. Del film di Mathieu Vadepied che rende omaggio ai soldati africani costretti a combattere per la Francia nella Prima Guerra Mondiale Omar Sy è attore e produttore. Di quei duecentomila arruolati trentamila caddero sul campo di battaglia e il regista ha immaginato che i resti del milite ignoto nell'Arco di Trionfo a Parigi potessero appartenere a un soldato del Impero coloniale francese in Africa.

L'attore di origine senegalese e mauritana interpreta un uomo che nel 1917 si arruola per raggiungere il figlio diciassettenne, reclutato contro la sua volontà. Inviati al fronte, combatteranno insieme, mentre uno vuole emanciparsi e seguire il proprio cammino e l'altro prova a proteggerlo. L'attore, che in Francia è una superstar, ha spiegato: "Il cinema è ovviamente un modo per dire quello che penso, la mia posizione nei confronti della Francia, quello che le devo e quello che lei deve a me".