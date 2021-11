Nonna Peppina, il giorno dell'addio: è morta senza vedere la sua casa ricostruita dopo il terremoto

Oggi è stato il giorno dell'addio a nonna Peppina, 99 anni da compiere il 26 novembre. La bara coperta di fiori ha lasciato la casetta di legno, a San Martino di Fiastra, in provincia di Macerata, lungo quella scala più volte immortalata dalle telecamere delle tv quando l'anziana terremotata - un simbolo del sisma del Centro Italia del 2016 - è stata costretta a lasciare la casetta perché dichiarata abusiva. Questioni per lo più burocratiche, di permessi paesaggistici, sanati con il decreto Salva Peppina, che permise alla nonnina di risalire quella scala di legno e rientrare nella sua casa provvisoria, realizzata in uno spiazzo assolato davanti alla casa crollata sotto le scosse del 2016. Lì voleva vivere, e per questo ha lottato per anni, e lì è morta ieri all'alba Giuseppa Fattori, commendatore della Repubblica, aspettando la ricostruzione della sua abitazione vera. Il cantiere era stato aperto un anno fa, ma la nonnina non è riuscita a vedere la sua abitazione finita. (di Rosalba Emiliozzi)