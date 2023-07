Roma, non lontano dal Colosseo c'è un giardino fantasy: mentre passeggi fai attenzione al tempio gotico

Roma è una sorpresa continua, ricca di cultura, storia e tradizione, non smette mai di stupire i turisti che ogni giorno vi giungono per trascorrervi del tempo e perdersi nelle vie della città eterna. Ogni monumento ha qualcosa da raccontare, ogni sito archeologico lascia il segno, come il tempio gotico che si trova nelle vicinanze del Colosseo. Assomiglia ad un giardino fantasy. Situato nel Municipio I, Villa Celimontana ospita un tempio gotico. Si tratta di un parco pubblico di Roma la cui creazione risale al Cinquecento. La villa è costituita da un sito di età Flavia e Traianea del quale restano cinte murarie coperte dai livellamenti del terreno e parzialmente visibili solo dal lato Sud. Ospitava i castra della V coorte dei Vigiles.



FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN