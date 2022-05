Netflix, l’ufficio italiano a Roma inagurato nel cuore della "Dolce vita"

(Servizio a cura di Eva Carducci)

Netflix ha inaugurato ufficialmente il suo ufficio italiano a Roma. Situato nel cuore della “Dolce Vita” romana, l’ufficio italiano di Netflix ospita ad oggi una settantina di persone che ricoprono una varietà di ruoli e mansioni e che sono dedicate all’Italia. “È un grande piacere aver messo radici in Italia, paese che ha una storia culturale e cinematografica di primaria importanza. L’apertura dell’ufficio di Roma è un chiaro segno del nostro forte impegno a lungo termine nel paese e ci permetterà di lavorare ancora più a stretto contatto con la comunità creativa italiana per realizzare una varietà di grandi show e film made in Italy ”, dichiara Reed Hastings, Fondatore e Co-CEO di Netflix.

Tra le nuove serie annunciate oggi: La trasposizione seriale del romanzo Il Gattopardo - (Indiana Production e Moonage Pictures) - la serie ispirata al romanzo di Tomasi di Lampedusa da cui Visconti ha tratto un capolavoro della nostra cinematografia. Il regista Tom Shankland riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi, dando spazio a personaggi e storie che nel libro sono poco esplorate. Il nuovo progetto animato di Zerocalcare (Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing) - tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico ed i personaggi inconfondibili dell’universo del grande fumettista romano. Fra le novità del progetto: il formato, con sei episodi da circa mezz’ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore.

Odio Il Natale (Lux Vide, società del Gruppo Fremantle) - Pilar Fogliati protagonista della prima serie italiana natalizia di Netflix che racconta la ricerca dell’amore con la chiave della commedia.

Lotto Gang (titolo provvisorio) (BIM Produzione e Feltrinelli Originals) - l’incredibile avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande e geniale truffa al Lotto mai avvenuta. Ambientata nell’hinterland milanese a metà degli anni ’90, propone un heist con antieroi e antieroine indimenticabili che unisce azione e commedia all’italiana.

Inganno (titolo provvisorio) (Cattleya, parte di ITV Studios) - un thriller sentimentale che gioca tra suspence, tabù e scomode verità sull’amore. L’appassionante relazione, non priva di ombre, tra una donna matura e un ragazzo che ha la metà dei suoi anni, mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo l’intoccabile topos della maternità della cultura mediterranea.