Naufragio Cutro, Boldrini: "Inchieste in corso, giusto far chiarezza"

(LaPresse) "Adesso ci sono le inchieste in corso, è giusto far chiarezza, perché la domanda che resta in tutti noi è: si poteva evitare quella strage? Probabilmente se ci fossero stati mezzi in mare inviati in tempo utile, forse non staremmo qui noi oggi a fare questa celebrazione". Così Laura Boldrini, deputata Pd, a Crotone dove, a un anno dalla tragedia di Steccato di Cutro in cui morirono 94 persone migranti, è stato inaugurato 'Il giardino di Alì', un luogo in cui sono stati piantati 94 alberi in memoria delle vittime del naufragio. "Ho apprezzato molto questa iniziativa, è bello aver pensato a mettere delle piante in memoria delle persone che morirono un anno fa nell'incidente che ci fu a poca distanza dalla costa. È un segnale che dovrebbe farci riflettere tutti, perché le piante ci ricordano quello che rappresentano. Il sindaco ha fatto una bella iniziativa", ha aggiunto.