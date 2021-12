Perché siamo tristi a Natale? Cos'è il Christmas Blues e come combatterlo

Con l’arrivo del Natale le parole d’ordine sembrano essere: siate felici, sorridenti ed entusiasti; spesso però il sentimento non è questo ma piuttosto tristezza. È il Christmas Blues ed è più frequente di quanto non si possa pensare. Molte persone sono colte da una depressione natalizia che passate le festività tende a sparire. Ecco 5 step per combatterlo.

Crediti foto@kikapress, shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

Leggi anche: >> – 3 KG PRIMA DI NATALE, IL TRUCCO CON QUESTO SUPERFOOD CHE IN POCHI CONOSCONO