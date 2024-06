Napoli, intitolata a Giogiò una sala del Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio

EMBED





Napoli non dimentica i suoi figli e ricorda Giovanbattista Cutolo. Al giovane musicista, ucciso in città lo scorso 31 agosto, è stata intitolata oggi una sala del Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio. Giògiò, così era conosciuto il ragazzo, l'ultima sera del mese di agosto era con la fidanzata presso una paninoteca di piazza Municipio. A togliergli la vita per futili motivi, un giovanissimo napoletano dei Quartieri Spagnoli, un minorenne arrestato poi in seguito. A Giovanbattista Cutolo è stata anche assegnata, lo scorso primo dicembre, la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria. Servizio di Vincenzo Cimmino