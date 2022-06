Naomie Harris al Sardegna Filming Italy Festival: «Vorrei dirigere e produrre, ma recitare è già una grande sfida»

Classe ’75 l’attrice britannica Naomi Harris è stata ospite del Filming Italy Sardegna Festival. Candidata all'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2017 per il film Moonlight, è un ruolo che porta dentro, come quello in Pirati dei Caraibi, a cui tiene ancora oggi. Da Eve Moneypenny dello 007 di Daniel Craig fino a essere la protagonista del film di Justin Chadwick The First Grade. Naomi Harris si racconta e racconta cosa servirebbe per cambiare le carte in tavola, e avere più ruoli femminili forti: più donne produttrici.



(Servizio a cura di Eva Carducci)

