Nadia Comaneci compie 60 anni: cosa fa oggi il mito della ginnastica artistica?

Il mito della ginnastica artistica Nadia Comăneci compie 60 anni. Nata in Romania il 12 novembre 1961, la ginnasta è considerata una delle più grandi atlete del XX secolo. Con il titolo conseguito a soli 14 anni, è la più giovane ginnasta ad aver vinto un'Olimpiade. Era il 1976: a Montréal riceveva il massimo punteggio che si possa ottenere alle parallele asimmetriche. 10, il punteggio perfetto: un risultato talmente raro che i computer di allora non riuscirono a registrarlo. Nonostante il durissimo periodo che la costrinse nel 1989 a fuggire dal suo paese, Nadia non si è mai allontanata dallo sport. Insieme al marito Bart Conner, ex ginnasta statunitense, gestisce ora un'accademia di ginnastica. È anche partner di diverse società e della rivista sportiva International Gymnast Magazine. Mamma di Dylan Paul, nato nel 2006, Nadia è oggi molto attiva nel sociale. Viaggia spesso in giro per il mondo promuovendo uno stile di vita sano e sostenendo associazioni di beneficenza. La sua passione per la ginnastica non si è mai spenta: eccola all'età di 60 anni mentre esegue alcuni esercizi.