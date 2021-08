(Agenzia Vista) Catanzaro, 29 agosto 2021 Esperienza speciale per un bovino che ha concluso la sua disavventura facendo un volo con l’elicottero dei vigili del fuoco. Era scivolato in un fossato in località Giovino (CZ). L'animale è stato prima sedato dal veterinario e poi, successivamente, portato in luogo sicuro. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it