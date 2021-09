Dalla discoteca a Saxa Rubra al live alla Borghesiana (con i Di Silvio e gli Spada)

di Marco Pasqua

Mentre il Cts non ha sciolto le sue riserve sulla riapertura delle discoteche, la movida abusiva, a Roma, sembra non temere i blitz delle forze dell’ordine e relativi sigilli. Sì, perché anche questo weekend molti locali della Capitale hanno continuato ad ignorare le regole, facendo ballare il proprio pubblico, senza mascherine, con gravi rischi per la diffusione del Covid. Un fenomeno, quello delle irregolarità, che abbraccia il centro e le periferie eche ha visto persino andare in scena, alla Borghesiana, un concerto, con grande assembramento di minorenni tra il pubblico, nel quale si riconoscevano diversi esponenti dei clan Di Silvio e Spada.

