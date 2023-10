Mourinho: «Troppe partite aumentano gli infortuni e diminuiscono la qualità di gioco»

EMBED





Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Servette: «È una situazione da cui non possiamo nasconderci. È un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa, principalmente per quelle che hanno rose meno equilibrate. Anche in altri paesi si parla di queste situazioni, tra infortuni e intensità e qualità di gioco, la gente lo capisce».