Roma, Mourinho: «Resto fino al 2024. Solo Friedkin può mandarmi via»

Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro il Frosinone: «Fino al 30 giugno 2024 io resterò qua a lavorare ogni giorno per la società e per i tifosi. C’è solo una persona che può dirmi che è finita prima, ed è mister Friedkin. Se lui non me lo dice io resterò qua fino al 30 giugno. Io sono la stessa persona che ha dato la parola ai giocatori, a tutta Trigoria e al mondo».