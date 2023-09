Roma, Mourinho: «Non solo solo, c'è empatia con i calciatori. Ma pretendo di più»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Frosinone: «Noi siamo un bel gruppo, c’è empatia. E questa è una base che non ha prezzo. Io con loro non sono mai solo. Sono un po’ più solo perché a me piace stare solo, nascondermi con i miei pensieri e la mia analisi. Ma io qua con i miei giocatori non mi sono mai sentito solo. Però mi aspetto di più».