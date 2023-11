Roma, Mourinho: «Il mio club parla del calendario, sono sempre io. Forse non dovrei»

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Lecce: «Noi giochiamo in Europa e dopo siamo sempre la squadra che soffre di più in campionato. Se il nostro club non fa questa domanda pubblicamente e a livello istituzionale, sono sempre io a mettermi a parlare delle stesse cose…Forse non dovrei».