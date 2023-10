Mourinho: «Mi piaceva Matic, ma amo Paredes quando ha la palla tra i piedi»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l Servette: «Mi piaceva tantissimo Matic per questo ha giocato con me in 3 club, mi piace Paredes come giocatore e lo amo in fase offensiva. E’ un grande calciatore»