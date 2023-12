Mourinho: "Friedkin è a Roma, ma non abbiamo parlato di contratto"

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Fiorentina: «Quel sostegno mi ha fatto piacere, do tutto per la Roma e faccio tutto quello che posso per aiutare la società. Non posso dirvi ogni volta che io parlo con la proprietà. Oggi ci sono il boss con i suoi figli, abbiamo parlato. Se mi chiedi se ho parlato con loro del mio futuro, la risposta è no. Non ne abbiamo parlato».