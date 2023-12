Mourinho: "Dalla Procura federale mi aspetto giustizia"

EMBED





Il tecnico della Roma alla vigilia della partita con la Fiorentina: «Il procuratore federale, il signor Chiné, mi ha dato l’opportunità con tutta la naturalezza di dirgli quello che potevo dirgli. Che è esattamente la verità. Non ho mai offeso l’arbitro, non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro. Il fatto di usare quella espressione che mi è sembrata e mi continua a sembrare normale, è perché la utilizzo anche per me stesso sul lavoro e nella vita sociale».