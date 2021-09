Grande festa organizzata dall’Aci in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, con i vincitori dei 10 ori azzurri ai Giochi Olimpici. Alcuni come l'oro dei 100 metri MAcell Jacobs ha provato anche una monoposto: "Ero molto più agitato della finale dei 100 metri perché avevo 40 secondi per fare tutto prima che partissero le auto però stato emozionantissimo"