Locauto lancia programma di loyalty gratuito MyLocauto Friends

Locauto azienda italiana leader nel noleggio a breve medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali lancia il programma loyalty MyLocauto Friends che premia la frequenza di noleggio con sconti e vantaggi progressivi tenendo conto dello storico del cliente.

Raffaella Tavazza, Ceo Locauto: "Abbiamo registrato tanti clienti ripetitivi ed è per questo che abbiamo deciso di creare un programma di fidelizzazione, il programma di fidelizzazione più originale nel mondo del rent a car che è completamente gratuito, conta già i noleggi effettuati da ogni singolo cliente al momento dell'ingresso e prevede tre step, uno step base, un intermedio, uno step Expert. È quello che abbiamo constatato è che all'ingresso tutti questi nostri clienti si trovano già nello step di Expert, quindi vuol dire che quello che ci hanno dimostrato in questi anni è che hanno noleggiato da noi, si sono trovati bene e continuano a noleggiare da noi".

Il programma è stato lanciato alla vigilia dell'estate, la stagione più importante per i noleggi. E le previsioni sono positive, dopo un periodo difficile dovuto alla mancanza di prodotto con conseguente aumento delle tariffe. Oggi le auto sono disponibili, Locauto può contare su una flotta di 20mila auto ed è pronta ad accogliere i turisti attesi numerosi in particolare dagli Stati Uniti grazie al cambio favorevole e che Locauto punta a intercettare grazie alla partnership con l'americana Enterprise Holdings. Prosegue Tavazza: "La flotta è disponibile, la domanda c'è e quindi incrociamo le dita in una ripresa importante che superi il famoso 2019 che avevamo già raggiunto lo scorso anno".

Partecipare al programma di loyalty è semplice e gratuito: dopo aver creato il profilo nell'area riservata MyLocauto sarà possibile accedere alla sezione MyLocauto Friends e, una volta aderito al programma, visualizzare direttamente il proprio livello e avere accesso così alle offerte dedicate.