Audi al Festival dello Sport, l'intervista a Dindo Capello, 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con i Quattro Anelli

Rinaldo “Dindo” Capello, 56enne ex pilota Audi, è stato l'ultimo italiano a vincere la 24h di Le Mans assoluta, gara in cui è salito dieci volte sul podio. È accaduto nel 2008: “Non eravamo competitivi rispetto a Peugeot e per questo è stata la vittoria più bella, soprattutto avendo in mente quello che era accaduto l'anno precedente, quando avevamo tre giri di vantaggio e la nostra macchina aveva perso una ruota”, ricorda. “Dindo” parla di questo e altro a Trento, in occasione del Festival dello Sport