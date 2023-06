Alpine A424, tutti i segreti dell’Hypercar per la sfida alla 24 Ore di Le Mans 2024

Si chiamerà A424 l’Alpine che il prossimo anno correrà nel WEC, alla 24 Ore di Le Mans e, con ogni probabilità, anche nel campionato IMSA. È stata presentata oggi proprio alla vigilia della più famosa corsa di durata del mondo, ma ancora in forma di concept, contraddistinta dalla lettera β che in altri occasioni abbiamo visto associata ad altre Alpine ancora in lavorazione. La A424 risponde al regolamento tecnico LMDh (Le Mans Daytona hybrid) e si chiama così perché richiama la denominazione della Renault Alpine A442B la quale, guidata da Jean-Pierre Jaussaud e Didier Pironi, vinse a Le Mans nel 1978 e perché 24 richiama sia la famosa gara sia l’anno nel quale vedremo la vettura pronta per la pista. Da regolamento, sarà lunga 5 metri netti, larga non oltre 2 metri e alta non più di 1,060 metri.