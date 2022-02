Monica Vitti addio, cosa raccontò Renzo Arbore sul loro ultimo incontro

La sua carriera è stata unica, per circa quarant’anni ha accompagnato gli italiani in un viaggio meraviglioso tra l’incanto e la bellezza del cinema nazionale e internazionale. L’attrice ha interpretato vari ruoli per capolavori come Tetralogia dell’Incomunicabilità di Michelangelo Antonioni ed ha recitato accanto a big come Alberto Sordi e Ugo Tognazzi. Oggi il mondo del cinema e dello spettacolo piange la scomparsa di Monica Vitti, morta all'età di novant'anni. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

