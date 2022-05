Zelensky incontra Shevchenko a Kiev e lo nomina ambasciatore nel mondo

(LaPresse) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev Andriy Shevchenko e lo ha nominato ambasciatore di “United24”, l'iniziativa che il capo dello Stato ha lanciato per raccogliere donazioni a sostegno del Paese. L'annuncio sui canali social di Zelensky, che poi ha postato alcune foto con l'ex attaccante ucraino del Milan. Sheva ha diffuso un breve video del faccia a faccia. "Rappresento l'Ucraina nel calcio internazionale da anni. Ma oggi, mentre il mio paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l'Ucraina", ha detto l'ex giocatore, oggi allenatore.