Zelensky: «Sappiamo come reagire a qualsiasi azione russa»

Sono quasi sessantamila i soldati russi che hanno perso la vita nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky utilizzando il suo canale di Telegram. «Sono già 58.500 i soldati russi che sono morti in Ucraina. Vengono per uccidere noi e muoiono», ha detto Zelensky. «Non vi vengono detti questi numeri. Vi viene mentito sul presunto bilancio delle vittime di circa seimila. 58,5 mila!», ha aggiunto il presidente ucraino rivolgendosi ai russi. «Questa è la verità. Sono morti tutti perché una persona voleva questa guerra», ha aggiunto.