Zelensky ringrazia la manifestante russa in tv: «Negoziati proseguono, vedremo»

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato lunedì in tarda serata che i colloqui tra le delegazioni ucraine e russe proseguiranno nel corso della giornata di martedì. Parlando in un video, Zelensky ha affermato che la delegazione ucraina ha svolto un buon lavoro durante i negoziati di lunedì. Il presidente ucraino detto di aver parlato con diversi leader europei e col primo ministro israeliano Naftali Bennett come parte degli sforzi per "porre fine rapidamente alla guerra" e raggiungere una "pace onesta". Zelensky ha poi ringraziato tutti i russi che continuano a battersi per diffondere la verità e in particolar modo la dipendente della TV di stato russa che ha interrotto il principale programma di notizie serali su Russian Channel 1 entrando in studio con un manifesto contro la guerra in Ucraina. La donna è stata poi arrestato dalla polizia. (LaPresse)