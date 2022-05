Zelensky: «Rimosso il capo del servizio di sicurezza di Kharkiv, ha pensato solo a se stesso»

«Tutti lavorano per la vittoria e lo fanno in modo efficace, sfortunatamente, questo non può essere detto per il locale capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Sono arrivato e ho chiarito la situazione, rimuovendo il capo del servizio di sicurezza della Regione. Non ha lavorato per difendere la città dal primo giorno della guerra. Ma ha pensato solo a se stesso», le parole di Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Azovstal, il mistero dell'acciaieria. «I capi non sono usciti». Mosca: difficoltà sul campo