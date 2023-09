Zelensky all'Onu: «Rapimenti di massa di bambini ucraini diventati parte della politica russa»

«I gruppi terroristici rapiscono i bambini per esercitare pressione sulle loro famiglie e società. Ma mai prima d’ora i rapimenti e le deportazioni di massa erano diventati parte della politica del Governo. Non fino ad ora. Conosciamo i nomi di decine di migliaia di bambini e abbiamo prove di centinaia di migliaia di altri bambini rapiti dalla Russia nei territori occupati dell'Ucraina e successivamente deportati. La Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Putin per questo crimine. E stiamo cercando di riportare i bambini a casa. Ma il tempo, il tempo passa. Cosa accadrà con loro? Cosa accadrà loro?», le parole del Presidente ucraino Zelensky all'assemblea generale dell'Onu.

/ Immagini Youtube Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it