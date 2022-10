L'ironia di Zelensky sul ponte di Kerch: «In Crimea nuvoloso, ma faceva caldo»

«Oggi è stata una giornata buona e prevalentemente soleggiata sul territorio del nostro Stato. C'erano circa 20 gradi e soleggiato in gran parte del Paese. Sfortunatamente, era nuvoloso in Crimea. Anche se caldo. Ma non importa quali siano le nuvole, gli ucraini sanno cosa fare. E sanno che il nostro futuro è soleggiato», le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ucraina, esplosioni in serie a Kiev: le immagini social delle zone colpite