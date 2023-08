Zelensky: «Leadership europea nella difesa della libertà è di importanza globale»

"Oggi e questa settimana in generale il compito principale sono le armi per i nostri guerrieri. Nuove opportunità per la nostra difesa. Nuovi pacchetti di supporto dai nostri partner. Stiamo facendo di tutto affinché alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza del nostro Paese si possa affermare che l'Ucraina abbia fatto un altro passo verso la cerchia degli stati più forti del mondo. Il nostro team sta attualmente lavorando in modo particolarmente intenso. Lavoriamo con i nostri vicini dell'Unione europea e anche in quelle regioni d'Europa dove la nostra cooperazione con gli Stati non è stata ancora sufficiente e, naturalmente, con i nostri partner europei, con i quali abbiamo già dimostrato più di una volta che la leadership europea nella difesa della libertà è di importanza globale", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev