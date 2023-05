Zelensky: «L'Ucraina è di fatto già un Paese della Nato»

"Stiamo cooperando per il bene della difesa comune"

Milano, 3 mag. (askanews) - "Comprendiamo che al momento dell'aggressione è stato impossibile concretizzare l'adesione dell'Ucraina all'alleanza, ma non vi è alcun ostacolo a una decisione politica sull'algoritmo per la nostra adesione alla Nato. L'Ucraina ha già fornito un indebolimento storico della principale minaccia per tutti noi, il revanscismo russo. L'Ucraina è già un membro de facto della Nato e stiamo effettivamente cooperando per il bene della difesa comune". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando da Helsinki. La Finlandia, storicamente neutrale e con un confine di oltre 1300 km con la Russia, ha deciso di chiedere l'adesione alla Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ed è diventata il 31mo membro dell'Alleanza a inizio aprile del 2023.