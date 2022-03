Ucraina, Zelensky: «Mosca ha chiesto ai media russi di non pubblicare la mia intervista»

«Quando i giornalisti si preparavano a pubblicare la nostra intervista, abbiamo parlato con loro lo scorso pomeriggio, l'agenzia russa di censura è uscita con una minaccia. Questo è quello che hanno scritto: hanno chiesto di non pubblicare la conversazione. Sarebbe ridicolo se non fosse tragico. Hanno distrutto la libertà di parola nel loro Stato e stanno cercando di distruggere uno Stato confinante», così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

