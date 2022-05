«Quando vedete la calda luce delle candele, ricordatevi, per favore dei bambini ucraini. Di quei 220 bambini le cui vite sono state portate via dalla guerra. Ricordate che l'Europa può fare del suo meglio per fermare questa orribile lista di bambini uccisi» le parole del Presidente ucraino Zelensky che è intervenuto alle celebrazioni in Danimarca nel giorno del 77esimo anniversario della liberazione del nazismo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it