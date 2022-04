«Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare alla giustizia ogni bastardo che è venuto nella nostra terra sotto la bandiera russa per uccidere e torturare», così Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Putin, perché gli oligarchi non lo tradiscono? Il fattore paura e i fondi dello zar per fermare la guerra