Guerra Ucraina, Zelensky in Polonia ricevuto dal presidente Andrzej Duda

Tanti i temi in agenda soprattutto per ricostruire l'Ucraina

Varsavia, 5 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena sono stati ricevuti a Varsavia dal presidente polacco Andrzej Duda, a sua volta accompagnato dalla moglie Agata.

Si tratta della prima visita ufficiale del presidente ucraino in questo Paese che rappresenta uno dei principali alleati di Kiev sulla dorsale est del fronte Nato. Varsavia ha appena consegnato a Kiev i primi caccia Mig-29 promessi e 14 carri armati Leopard 2.

Non solo, la Polonia, Paese membro dell'Unione europea e della NATO confinante con l'Ucraina, spesso funge da scalo per i rappresentanti istituzionali dei diversi Paesi che si recano in visita in Ucraina nonché da importante piattaforma logistica per il transito verso Kiev di aiuti militari e umanitari occidentali.

I dettagli dell'agenda non sono stati svelati, tuttavia il portavoce di Zelensky ha fatto sapere che la visita comprende tra le altre cose la firma di intese economiche bilaterali per elaborare un piano per il futuro, affinché le aziende polacche possano partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia.

È previsto infatti anche un incontro tra Zelensky e i rappresentanti delle aziende polacche, i presidenti delle due camere del parlamento, volontari, soccorritori e i sindaci delle città lungo il confine con l'Ucraina.