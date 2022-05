Zelensky: «Ho parlato con Draghi, sono grato all'Italia per il supporto dato all'Ucraina»

«Ho parlato con il Primo Ministro Italiano, Mario Draghi. L'argomento principale è stato la situazione sul campo di battaglia e di come avvicinare la vittoria dell'Ucraina. Abbiamo convenuto che il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia deve essere accelerato. Sono grato all'Italia per il supporto per l'adesione all'Unione europea. La situazione militare non è cambiata molto, ma è davvero difficile, ma il fatto che siamo in grado di dirlo dopo 87 giorni di guerra contro la Russia è una buona notizia», le parole del Presidente ucraino Zelensky nel consueto video sulla guerra. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Guerra, la diretta oggi 22 maggio. Ancora missili russi sui civili ucraina: 7 morti. Russia: no allo scambio tra Azov e l'oligarca. Zelensky ringrazia Draghi