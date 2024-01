Zelensky: «Coraggio del popolo di Kiev porta la storia nella giusta direzione»

"I nostri combattenti hanno dimostrato che gli ucraini, con la loro straordinaria forza, possono guidare la storia nella giusta direzione. Senza persone come i nostri eroi e senza il coraggio del popolo ucraino, l'Ucraina non avrebbe resistito". Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un'altra notte di raid russi sull'Ucraina nei quali hanno perso la vita quattro civili. Fonte video: Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it