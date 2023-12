Zelensky al Consiglio Ue: «Non tradite le persone e la fiducia nell'Europa»

(Agenzia Vista) Kiev, 14 dicembre 2023 "Dieci anni fa in Ucraina le persone si sollevarono sotto le bandiere dell’Unione Europea e questo fu per loro un simbolo di fiducia. E dovrebbe rimanere tale. E vi chiedo una cosa oggi: non tradite le persone e la loro fede nell'Europa. Se nessuno crede nell’Europa, cosa manterrà in vita l’Unione Europea?", leparole di Zelensky in collegamento video con il Consiglio Ue. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it