Zelensky, l'omaggio alle vittime di Chernobyl a 37 anni dal disastro

Nel 1986 esplose un reattore alla centrale allora nell'Urss

Roma, 26 apr. (askanews) - Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha deposto una corona di fiori davanti al monumento dedicato alla memoria delle vittime del disastro di Chernobyl del 1986. Era il 26 aprile di 37 anni fa quando esplose un reattore della centrale a circa 100 km a Nord di Kiev, quando l'Ucraina faceva ancora parte dell'Urss. L'incidente è considerato il peggior disastro nucleare al mondo, contaminò vaste aree dell'Ucraina, della Bielorussia e della Russia. Anche vaste zone dell'Europa occidentale furono esposte alle radiazioni.

"Trentasette anni fa il disastro della centrale nucleare di Chernobyl ha lasciato una gigantesca cicatrice sul mondo intero", ha scritto Zelensky sui social; "l'anno scorso, la potenza occupante non si è limitata a invadere questa centrale. Ha nuovamente messo il mondo in pericolo", ha detto. "Dobbiamo fare di tutto per impedire allo Stato terrorista di usare le centrali nucleari per ricattare l'Ucraina e il mondo intero".