Zelensky: «Nel centro commerciale uno degli atti terroristici più spudorati della storia europea»

«A Kremenchuk è stato uno dei più spudorati attacchi terroristici della storia europea. Una città pacifica, un ordinario centro commerciale, con donne, bambini e civili. Prima dell'allarme c'erano migliaia di persone all'interno. Fortunatamente molte persone hanno avuto il tempo di uscire. Ma c'erano ancora persone dentro, staff, alcuni visitatori. Solo folli terroristi, che non dovrebbero avere posto su questa terra, colpiscono con missili su un tale obiettivo. Questo è stato un colpo russo calcolato, esattamente verso quel centro commerciale. Non è possibile stabilire il numero delle vittime ora. Il fuoco ha colpito un'area di oltre 10mila metri quadrati. Dobbiamo essere pronti al fatto che le perdite siano significative. Per ora ci sono 12 morti e 24 feriti», le parole del Presidente ucraino Zelensky sull'attacco al centro commerciale in Ucraina. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ucraina, missile su centro commerciale a Kremenchuk. Le immagini delle macerie dall'alto