«Sono felice per voi, e sono felice anche per noi. Ma oggi per noi potrebbe essere l'ultimo momento, come per quei 79 bambini che sono morti e 79 famiglie che sono state distrutte. Che cosa dobbiamo fare per non far aumentare questo numero? E per non far dimenticare che 79 bambini sono morti», così il presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con la manifestazione per la pace a Firenze. / Comune di Firenze Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev