Yemen, l'attacco di un Typhoon della Raf contro obiettivi houthi

Nel filmato fornito dal Ministero della Difesa, un Typhoon della RAF () in missione di PoOD (Preparedness to Operations and Dissemination) mostra un attacco mirato il 11 gennaio 2024 in Yemen. Giovedì sera, quattro Typhoon della RAF sono decollati dalla base RAF Akrotiri per condurre attacchi contro i ribelli Houthi dello Yemen, i quali hanno preso di mira navi mercantili nel Mar Rosso e nelcon missili e droni.